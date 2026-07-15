Селебрини — о контракте Лео Карлссона: «Я думаю, это начинает становиться новой нормой в НХЛ»

"Я говорил об этом с парой ребят. Я думаю, сначала все были удивлены, потому что 18 миллионов в год не очень-то летают по НХЛ. Так что, очевидно, ты смотришь на это как на большую цифру, но он потрясающий игрок. Он получил это, потому что заслужил.