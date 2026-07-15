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Селебрини — о контракте Лео Карлссона: «Я думаю, это начинает становиться новой нормой в НХЛ»

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини прокомментировал подписание «Анахаймом» пятилетнего контракта с 21-летним форвардом Лео Карлссоном на сумму 90 миллионов долларов США.

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини прокомментировал подписание «Анахаймом» пятилетнего контракта с 21-летним форвардом Лео Карлссоном на сумму 90 миллионов долларов США.

"Я говорил об этом с парой ребят. Я думаю, сначала все были удивлены, потому что 18 миллионов в год не очень-то летают по НХЛ. Так что, очевидно, ты смотришь на это как на большую цифру, но он потрясающий игрок. Он получил это, потому что заслужил.

Я думаю, это начинает становиться новой нормой в НХЛ — такие цифры с ростом потолка зарплат и всем остальным. Так что я думаю, это было очень хорошо для него, что он получил такую сумму, и это также хорошо для всех остальных. Это означает, что зарплаты игроков растут. Для многих парней это самое важное — получить финансовую стабильность", — цитирует 20-летнего хоккеиста ESPN.

У самого Селебрини трехлетний контракт, который действует до конца сезона-2026/27. Его общая сумма составляет 2,93 миллиона долларов США.

Безумный трансферный сюжет из НХЛ: «Анахайм» сохранил молодого шведа Карлссона за 18 миллионов долларов в год.