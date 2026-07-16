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Луонго, Донато, Маклин и Стюарт вошли в тренерский штаб «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» объявил об изменениях в составе тренерского штаба, который возглавляет Шелдон Киф.

«Нью-Джерси» объявил об изменениях в составе тренерского штаба, который возглавляет Шелдон Киф.

Новым директором по вратарской подготовке стал Лео Луонго, брат члена Зала хоккейной славы Роберто Луонго. Его задача — курировать всю систему развития вратарей организации, включая работу со скаутами и проспектами. Лео Луонго имеет 10-летний опыт работы в системе «Флориды», где он был частью команды, завоевавшей два Кубка Стэнли подряд в 2024 и 2025 годах.

В тренерский штаб также вошли новые ассистенты — Тед Донато и Эй Джей Маклин. Донато переходит в НХЛ после 22 сезонов в качестве главного тренера команды Гарвардского университета, где он одержал рекордные для программы 334 победы. Он также сыграл 13 сезонов в НХЛ в качестве игрока. Эй Джей Маклин, сын бывшего главного тренера НХЛ Пола Маклина, ранее работал с Кифом в АХЛ и последние три сезона был ассистентом в фарм-клубе «Тампы».

Дэн Стюарт, пришедший из «Сент-Луиса», где он занимал должность тренера вратарей в АХЛ, присоединился к команде в качестве тренера вратарей «Девилз».