«Филадельфия» подписала с Зеграсом контракт на 36,5 миллиона долларов

25-летний американец подписал соглашение на 36,5 миллиона долларов со среднегодовой зарплатой в 9,125 миллиона долларов, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Стороны успели прийти к соглашению до начала запланированных слушаний в арбитраже, избежав судебных разбирательств.