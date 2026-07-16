Бриэр: «Зеграс — хоккеист, способный вывести “Филадельфиию” на новый уровень»

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр прокомментировал подписание четырехлетнего контракта с нападающим Тревором Зеграсом.
«Мы очень рады, что Тревор остается с нашей организацией еще на четыре года. Прогресс, который он продемонстрировал в прошлом сезоне, вновь подтвердил, что он обладает тем самым мастерством, с которым пришёл в НХЛ. Это укрепило нашу уверенность в том, что в ближайшие годы он станет одним из ключевых игроков “Флайерз”. Это хоккеист, способный вывести нашу команду на новый уровень, и мы рады продолжать строить будущее клуба вместе с ним», — приводит пресс-служба клуба слова Бриэра.
Летом 2025 года «Анахайм» обменял Зеграса в «Флайерз». В сезоне-2025/26 нападающий набрал 67 (26+41) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В Кубке Стэнли-2026 на его счету 2 гола и 4 результативные передачи в 10 играх.