«Я не американец, а рязанец». Форвард системы «Бостона» много лет играл в АХЛ, но не получил шанса в НХЛ

Георгий Меркулов выступает в Северной Америке с 2019 года. Проведя три сезона в университетской лиге (NCAA), форвард попал в систему «Бостона» — команду АХЛ «Провиденс Брюинз», где выступал до настоящего времени. За это время Георгий установил рекорд клуба по количеству очков (240 (94+146) в 271 матче) и голевых передач за карьеру. Однако даже это достижение не убедило руководство и тренеров главной команды взять нападающего в НХЛ. За четыре годы игры в системе в главной лиге Северной Америки Меркулов провел только 11 игр. После окончания контракта форвард не получил предложений. В интервью «СЭ» Георгий рассказал о вариантах продолжения карьеры.