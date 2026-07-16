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«Я не американец, а рязанец». Форвард системы «Бостона» много лет играл в АХЛ, но не получил шанса в НХЛ

Интервью с Георгием Меркуловым.

Источник: ХК «Провиденс Брюинз»

Георгий Меркулов выступает в Северной Америке с 2019 года. Проведя три сезона в университетской лиге (NCAA), форвард попал в систему «Бостона» — команду АХЛ «Провиденс Брюинз», где выступал до настоящего времени. За это время Георгий установил рекорд клуба по количеству очков (240 (94+146) в 271 матче) и голевых передач за карьеру. Однако даже это достижение не убедило руководство и тренеров главной команды взять нападающего в НХЛ. За четыре годы игры в системе в главной лиге Северной Америки Меркулов провел только 11 игр. После окончания контракта форвард не получил предложений. В интервью «СЭ» Георгий рассказал о вариантах продолжения карьеры.

Лучше бы сыграл 50 матчей в НХЛ, чем поставил рекорд в АХЛ

— Вы стали неограниченно свободным агентом в Северной Америке. В «Провиденсе» карьера получилась шикарная: выиграли всё, переписали все рекорды. Но особого удовольствия уже не было? Судя по последнему сезону, казалось, что вам стало скучновато.

— Да нет, мы в «Провиденсе» хорошо играли. Просто в НХЛ не берут.

— И именно это терзало — что в НХЛ никак не зовут?

— Конечно, хочется в НХЛ. Всем хочется в НХЛ. Поэтому было чуть обидно. А так в «Провиденсе» у нас хорошая команда была. Мы проиграли в первом раунде, хотя думали, что выиграем.

— Вы выиграли регулярку и проиграли в первом раунде.

— Да. У нас была хорошая команда, мы могли нормально сыграть, но в первом раунде просто не получилось.

— Вы очень давно в Северной Америке, прошли университетскую лигу. Почему не возвращались в Россию?

— Я же подписал контракт новичка с «Бостоном». У меня был трехлетний контракт, потом стал ограниченно свободным агентом, и меня там оставили. Выбора-то не было.

— Почему, на ваш взгляд, в «Бостоне» вам не особо доверяли и никогда не давали больших шансов?

— Не знаю. Наверное, чего-то не хватило, чтобы попасть в «Бостон». Все-таки команда хорошая, там много сильных игроков, мест особо нет. Поэтому, наверное, чего-то не хватило.

— Просили обмена у «Бостона»?

— Нет. Знаю, что была пара заинтересованных команд, но как-то не срослось с обменом.

— Вы вообще счастливы, что теперь вписаны в историю «Провиденса» золотыми буквами?

— Конечно, какие-то положительные эмоции от АХЛ есть — попал в какую-то историю. Но все равно я бы лучше сыграл 50 матчей в НХЛ, чем поставил рекорд в АХЛ.

— Мне казалось, что стать рекордсменом франшизы — это тоже очень серьезное достижение. Не всем удается.

— Да, но я и играл там долго — четыре года. Обычно людей, которые показывают результат, сразу поднимают или куда-то переводят. А я показывал результат, но никуда не уходил. Поэтому так, видимо, и получилось. Хохлачев тоже долго выступал в этой команде и тоже установил рекорд (по голевым передачам. — Прим. «СЭ»). А я этот рекорд и побил.

Если будут серьезные предложения из КХЛ, готов рассмотреть

— Сначала ваши права принадлежали ЦСКА, теперь вас обменяли в «Торпедо». Есть ли контакты с Нижним Новгородом?

— Нет, пока нет. Они со мной на связь не выходили.

— Я видел, что права обменяли. Мне говорили, что, когда ЦСКА приобрел права, вас очень сильно звали еще два года назад.

— Да, с ЦСКА были переговоры два года назад. Летом мне звонили Денис Денисов и Алексей Трощинский. Мы разговаривали, но меня не звали. У меня тогда был контракт, и я не хотел его разрывать. А сейчас в этом году никаких предложений не было.

— Вы вообще рассматриваете возможность играть в России?

— Если будут серьезные предложения, можно будет на эту тему рассуждать. Но пока предложений нет.

— Я слышал, что у вас есть желание играть в Северной Америке: сменить клуб и еще раз попытаться пробиться в НХЛ.

— Конечно. Всегда хочется играть в лучшей лиге.

— То есть лучшая лига для вас все-таки НХЛ?

— Наверное, да. Я уже привык там жить, мне там нравится. Поэтому, конечно, хотелось бы играть в НХЛ.

— Но в Бостоне высокие налоги. И вообще все дорого.

— Дорого, да. Но налоги средние, не такие высокие.

— Там дорого все. Жилье.

— В Москве тоже дорого.

— Я понимаю, что выступать в Северной Америке для вас предпочтительнее. Но насколько есть шанс, что вы вернетесь в Россию?

— Я же уже сказал: если будут какие-то предложения, буду их рассматривать и тогда уже рассуждать. А сейчас предложений нет. Что об этом говорить?

— Вы очень долго прожили в США. Университет окончили?

— Нет, я не окончил университет. Отучился всего один год.

— Серьезно? То есть у вас нет высшего образования?

— Почему? Я РГУФК закончил.

— Кем вы можете работать?

— Детским тренером. И не только детским.

Учился с будущей звездой НФЛ

— Я иногда включал университетский хоккей, NCAA. Мне, честно говоря, уровень совершенно непонятен. С одной стороны, там появляются звезды, мы их видим. С другой — сам турнир не всегда кажется высокого уровня.

— Звезды там очень молодые. Играют ребята от 18 до 25 лет, а звезды заходят в лигу в 18. Айкел, Макар — они уже тогда выделялись. Селебрини тоже играл.

— То есть долго сидеть в университетской лиге не стоит?

— Нет. Долго там сидят, чтобы получить образование. Все-таки ты получаешь образование, которое стоит очень много денег, бесплатно. Поэтому они там и играют.

— А вы с игроками НФЛ не учились в одном университете?

— С футболистами? Да, учился.

— С кем-то из знаменитых?

— Не уверен, знаете ли вы такого: Си Джей Страуд, квотербек. Он учился со мной в одном классе. Но футболисты в основном на занятия не ходят.

— Почему?

— Потому что им помогают.

— Насколько вы вообще американизировались? Для меня было неожиданно, что вы приезжали в Рязань: мне казалось, вы уже полностью американец.

— Да нет, я больше рязанец, чем американец. Не американизировался.

Алексей Шевченко