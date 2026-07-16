Что ждать от Овечкина в 41 год? Ларионов и Челиос в его возрасте брали Кубок Стэнли

Мессье считал, что шести Кубков Стэнли ему мало, и продолжал играть до 43 лет (как и Ларионов). Последние несколько сезонов канадец провел в «Рейнджерс», с которым даже не смог выйти в плей-офф, но в том его вины нет. Форвард выдавал стабильно по 0,5 очка за игру и забрасывал почти по 20 шайб за регулярный чемпионат.