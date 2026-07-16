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Что ждать от Овечкина в 41 год? Ларионов и Челиос в его возрасте брали Кубок Стэнли

Главная российская интрига НХЛ предстоящего сезона.

Источник: Getty Images

Этим летом Александр Овечкин все же заключил однолетний контракт с «Вашингтоном», который наверняка станет последним в его энхаэловской карьере. К моменту старта нового сезона лучшему снайперу в истории лиги исполнится уже 41 год. А как в его возрасте выглядели другие звезды?

Яромир Ягр

Если речь заходит о хоккеистах-ветеранах, первым на ум всегда приходит Яромир Ягр. 41 год ему исполнился по ходу сезона-2012/13. В том регулярном чемпионате форвард успел сыграть за «Даллас» и «Бостон». Но в обеих командах чех демонстрировал удивительную статистику, набирая почти очко за игру.

Дополнительно о его ценности в столь зрелом возрасте говорит факт компенсации. При обмене из «Старз» в «Брюинс» за него отдали двоих проспектов и пик второго раунда. Для сравнения, «Лос-Анджелес» заплатил" за 34-летнего Артемия Панарина, который до сих пор способен выдавать 100-очковые сезоны, одного проспекта и выбор в третьем раунде.

Безусловно, Ягр — уникальная персона. В НХЛ он играл до 45 лет и всегда держал уровень.

Крис Челиос

Сравнивать нападающих с защитниками — задача всегда сомнительная. Но стоит отметить, что Крис Челиос в свой 41 год явно не выглядел пятым колесом в составе «Детройта». Да, его результативность заметно просела (с 39 очков до 19), но для оборонительных игроков это не главное. Зато показатель полезности оставался положительным.

Удивляет и тот факт, что американец, будучи ветераном, выиграл два Кубка Стэнли: в 40 и 46 лет. Большинство российских болельщиков будут невероятно рады, если Овечкину удастся нечто подобное.

Здено Хара

Хара — еще один защитник, доигравший практически до старости. После драфта-2026 его скорее сравнивают с проспектом «Сан-Хосе» Александром Кармановым из-за гигантского роста обоих. Однако с Овечкиным чеха объединяет долголетие в хоккее.

Здено и в 41 год был важнейшим игроком обороны «Бостона», выдавая стабильно показатель полезности в районе «+25».

К слову, предпоследним клубом в карьере Хары стал именно «Вашингтон», за который он выступал до 43 лет. Быть может, Здено передал российскому форварду секреты, которые помогут ему в предстоящем сезоне.

Игорь Ларионов

Ларионов — единственный российский хоккеист, выступавший в НХЛ в 41 год. Именно в этом возрасте он завоевал свой третий Кубок Стэнли, а играл в лиге форвард вообще до 43.

Закончил карьеру Игорь Николаевич в составе «Нью-Джерси», но тогда возраст уже дал о себе знать: лишь одна заброшенная шайба в 49 матчах.

Марк Мессье

Мессье считал, что шести Кубков Стэнли ему мало, и продолжал играть до 43 лет (как и Ларионов). Последние несколько сезонов канадец провел в «Рейнджерс», с которым даже не смог выйти в плей-офф, но в том его вины нет. Форвард выдавал стабильно по 0,5 очка за игру и забрасывал почти по 20 шайб за регулярный чемпионат.

Так что возраст ему тоже особо не мешал.

Александр Овечкин

Первые признаки «старения» проявились по ходу сезона-2025/26. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери за 82 матча так ни разу и не выпустил Овечкина при вбрасывании в своей зоне. Россиянина максимально освободили от оборонительной игры, чтобы он приносил как можно больше пользы впереди.

И Александр оправдал доверие: 32 шайбы, 32 ассиста и статус лучшего бомбардира «Кэпиталз». Однако даже такой перформанс 40-летнего хоккеиста не позволил команде выйти в плей-офф.

В межсезонье «Вашингтон» стал заметно сильнее за счет подписаний Алекса Така и Джордана Кайру. Однако нас интересует именно игра Овечкина. Главная проблема возрастных хоккеистов — они невероятно быстро могут деградировать. Если весной в твоей команде была гроза противников, то следующей осенью вполне может вернуться «якорь».

Но Александр на то и феномен, что способен демонстрировать невероятный результат при любых обстоятельствах. Скорее всего, он уверенно выбьет те же 60+ очков, что и в прошлой регулярке. А учитывая подписания новых звездных игроков, вполне может подобраться и к «очку за игру».

Максим Клементьев

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