В Америке боятся тратить деньги на русского таланта! Мичков был надеждой «Филадельфии», а стал разочарованием

«Думаю, он очень умный молодой человек. Он сумеет адаптироваться и извлечь уроки из событий этого года. Если посмотреть на других игроков, даже на звезд… Мало у кого карьера идет только по восходящей. В ней неизбежно бывают взлеты и падения. Я и сам через это проходил. Все зависит от того, как он адаптируется к ситуации и как сумеет подняться после неудач. Но я считаю его умным парнем, и он со всем этим разберется», — говорил Бриер еще весной.