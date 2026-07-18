В Америке боятся тратить деньги на русского таланта! Мичков был надеждой «Филадельфии», а стал разочарованием

Матвей Мичков — один из тех российских хоккеистов, у кого завершается контракт после предстоящего сезона. Чемпионат-2026/2027 — заключительный по трехлетнему соглашению новичка россиянина с «Филадельфией». Как и у Ивана Демидова, у Матвея открылась опция продления договора с 1 июля, но «Флайерз» с этим не спешат.
Пока в «Филадельфии» пристально следят за тем, как Матвей подготовится к новому сезону. Напомним, проблемы в первой половине предыдущей регулярки некоторые связывали с недостаточной физической подготовкой перед его стартом. Об этом достаточно часто упоминали в североамериканской прессе. После олимпийской паузы, в которую, как сообщалось, Мичков много работал над собой, его показатели заметно улучшились. Однако в плей-офф россиянин был практически незаметен, обсуждали его в основном из-за непопадания в состав по тренерскому решению.
Генеральный менеджер «Флайерз» Даниэль Бриер выражал уверенность в том, что у Мичкова получится прибавить:
«Думаю, он очень умный молодой человек. Он сумеет адаптироваться и извлечь уроки из событий этого года. Если посмотреть на других игроков, даже на звезд… Мало у кого карьера идет только по восходящей. В ней неизбежно бывают взлеты и падения. Я и сам через это проходил. Все зависит от того, как он адаптируется к ситуации и как сумеет подняться после неудач. Но я считаю его умным парнем, и он со всем этим разберется», — говорил Бриер еще весной.
Мичков и сам открыто заявлял о недовольстве своими результатами, а после окончания сезона сразу приступил к ледовым тренировкам. По словам журналиста The Athletic Кевина Курца в клубе ожидают достаточно раннего возвращения Матвея в Филадельфию — в начале августа. Форвард прилетит в Америку еще до начала командного тренировочного процесса. В России Мичков, как и многие другие хоккеисты НХЛ и КХЛ, тренируется у Дмитрия Яшанькина, с ним же подготовку проходят Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Александр Радулов и другие.
«У меня сложилось впечатление, что клуб, а особенно тренерский штаб, понимает: всем придется сделать больше, чтобы в следующем сезоне Мичков стал более интегрирован в очень сплоченную раздевалку. В конечном счете многое будет зависеть от самого Матвея — именно это Бриер подчеркивал после сезона-2025/26. Но я ожидаю еще более активного подхода», — пишет Курц о Мичкове.
Как сообщает журналист Broad Street Buzz Скотт Рогуст, освещающий дела «Филадельфии», отсутствие новостей о продлении контракта с Мичковым связано с желанием руководства посмотреть на выступления россиянина в следующем сезоне. Так что в какой-то степени это будет решающий чемпионат для Матвея:
«К слову о контракте, у “Флайерз” была возможность продлить соглашение с Мичковым, но Бриер решил этого не делать. Вместо этого он хочет посмотреть, как Мичков проявит себя в предстоящем сезоне, прежде чем брать на себя долгосрочные финансовые обязательства. Таким образом, ставки для Мичкова повышаются», — пишет Рогуст.
В «Филадельфии» ожидают от Матвея, как и от остальных молодых игроков команды, выхода на новый уровень. В случае успеха Мичков вполне сможет претендовать на соглашение под стать тому, что недавно подписал Тревор Зеграс. Он получил контракт на четыре года и общую сумму $36,5 млн.
Надежда Тонконог