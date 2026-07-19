Овечкин назвал футболистов, с которыми может себя сравнить: «Скорее всего, Холанд»

Овечкин: Скорее всего, Холанд. Он мощный, габаритный. Ему не нужно много времени, чтобы забить гол. У него очень хороший удар.
Мне еще очень нравился Тьерри Анри.
Филатов: Но ты не Анри. Уэйн Руни?
Аршавин: Он не мог обыграть, а Саня мог обыграть.
Овечкин: Да. Сейчас очень редко, но проходит.
Аршавин: Бензема — неплохой вариант, а из русских — Керж (Кержаков).
Овечкин: Да.
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