Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Бедард: «Я надеюсь, что Кейн вернется в “Чикаго”

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард выразил надежду, что форвард Патрик Кейн вернется в эту команду.

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард выразил надежду, что форвард Патрик Кейн вернется в эту команду.

"Я надеюсь на это. Я не знаю, что могу сказать, чтобы повлиять на его решение, но мы все были бы очень рады такому игроку, и к тому же такому человеку.

Я не могу представить его первый матч на домашней арене, реакцию, которую он получит, и сколько энергии это принесет не только нашей команде, но и нашим болельщикам. Было бы невероятно сыграть с ним и поучиться у него.

Можно говорить о наследии, но как команда мы стали бы намного лучше. Он все еще потрясающий игрок. Я не знаю, лучший ли это способ убедить его, но надеюсь, он вернется, и мы сможем играть вместе, это точно", — цитирует ESPN слова 21-летнего канадца о 37-летнем американце.

Кейн сейчас является неограниченно свободным агентом. Ранее он играл за «Детройт». В 2007—2023 годах нападающий выступал за «Чикаго».

В сезоне-2025/26 Кейн в 67 матчах регулярного чемпионата набрал 58 (16+42) очков, а Бедард — 74 (30+44) очка в 69 играх.