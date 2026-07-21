Бедард: «Я надеюсь, что Кейн вернется в “Чикаго”

Можно говорить о наследии, но как команда мы стали бы намного лучше. Он все еще потрясающий игрок. Я не знаю, лучший ли это способ убедить его, но надеюсь, он вернется, и мы сможем играть вместе, это точно", — цитирует ESPN слова 21-летнего канадца о 37-летнем американце.