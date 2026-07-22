«Юта» подписала восьмилетний контракт с защитником Марино

«Юта» и защитник Джон Марино подписали восьмилетний контракт со среднегодовой зарплатой 6,75 миллиона долларов США за сезон.
29-летний американец вступил в последний сезон шестилетнего контракта с зарплатой 4,4 миллиона долларов в год, который он изначально подписал, играя за «Питтсбург». С тех пор он был обменян в «Нью-Джерси» в 2022 году, а затем «Мэммот» приобрели его в 2024 году в обмен на три выбора на драфте.
В сезоне-2025/26 Марино в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 36 (4+32) очков. Он проводил на льду в среднем 20 минут 12 секунд. В плей-офф у него 1 (1+0) очко в 6 матчах.