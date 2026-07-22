«Даллас» и форвард Робертсон заключили однолетнее соглашение на 12 миллионов долларов

Нападающий Джейсон Робертсон и «Даллас» избежали слушаний по зарплатному арбитражу после подписания однолетнего контракта на 12 миллионов долларов США, сообщает AP.
«Старз» объявили о сделке вечером 21 июля, накануне 27-летия американца и через 2,5 недели после того, как он подал заявку на арбитраж.
Ранее нападающий «Далласа» отклонил предложение о новом контракте на восемь лет на сумму 120 миллионов долларов США.
Робертсон, набравший 49 (213+277) очков в 456 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за «Старз», может впервые стать неограниченно свободным агентом летом 2027 года.
В сезоне-2025/26 форвард набрал рекордные для команды 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Это был его третий сезон с 40+ голами, и он завершил четырехлетний контракт на 31 миллион долларов США, подписанный в 2022 году.
«Старз» выбрали Робертсона под 39-м номером во втором раунде драфта 2017 года.