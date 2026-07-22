«Даллас» и форвард Робертсон заключили однолетнее соглашение на 12 миллионов долларов

В сезоне-2025/26 форвард набрал рекордные для команды 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Это был его третий сезон с 40+ голами, и он завершил четырехлетний контракт на 31 миллион долларов США, подписанный в 2022 году.