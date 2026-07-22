Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Даллас» и форвард Робертсон заключили однолетнее соглашение на 12 миллионов долларов

Нападающий Джейсон Робертсон и «Даллас» избежали слушаний по зарплатному арбитражу после подписания однолетнего контракта на 12 миллионов долларов США, сообщает AP.

Нападающий Джейсон Робертсон и «Даллас» избежали слушаний по зарплатному арбитражу после подписания однолетнего контракта на 12 миллионов долларов США, сообщает AP.

«Старз» объявили о сделке вечером 21 июля, накануне 27-летия американца и через 2,5 недели после того, как он подал заявку на арбитраж.

Ранее нападающий «Далласа» отклонил предложение о новом контракте на восемь лет на сумму 120 миллионов долларов США.

Робертсон, набравший 49 (213+277) очков в 456 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за «Старз», может впервые стать неограниченно свободным агентом летом 2027 года.

В сезоне-2025/26 форвард набрал рекордные для команды 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Это был его третий сезон с 40+ голами, и он завершил четырехлетний контракт на 31 миллион долларов США, подписанный в 2022 году.

«Старз» выбрали Робертсона под 39-м номером во втором раунде драфта 2017 года.