«Менталитет людей в Техасе близок по духу для русского человека»

В Санкт-Петербурге 25 июля пройдет «Матч года» с участием российских звезд НХЛ и КХЛ, который уже третий год подряд организуют хоккеисты Михаил Сергачёв и Артемий Панарин. Турнир традиционно проводится в середине лета, когда у игроков двух сильнейших лиг отпуск. Как и в предыдущие два года, в нем сыграет защитник Илья Любушкин, выступающий в НХЛ с 2018 года. Нынешним летом он сменил клуб — «Даллас Старз» обменял 32-летнего хоккеиста в «Нэшвилл Предаторз». В интервью «Известиям» Любушкин поделился ожиданиями от предстоящего матча, рассказал о переходе в «Нэшвилл» и перспективах в новой команде, прокомментировал вторую подряд победу ярославского «Локомотива», за который выступал до отъезда в НХЛ, в Кубке Гагарина, а также высказался о продлении контракта Александром Овечкиным с «Вашингтон Кэпиталз» и рассказал о жизни в Техасе.
«В “Нэшвилле” знают, за счет чего я играю в свой лучший хоккей»
— Чего ждете от предстоящего мероприятия в Питере?
— Очень рад, что вновь приму участие в Матче года. Это очень здорово, когда можно собраться в России со всеми ребятами в одном месте и порадовать наших болельщиков. Тем более мы, игроки, выступающие в НХЛ, редко имеем возможность сыграть в родной стране перед родной публикой. Приятно, что это можно сделать летом. На прошлые два таких матча в Москве собралось много народу — полные трибуны. Верю, что сейчас в Питере будет так же. Это очень важно, поскольку ребята, занимающиеся организацией мероприятия, делают большое дело, направляя заработанные деньги на благотворительность. В общем, только позитивные эмоции, от которых получаешь огромный заряд энергии.
— Как возник вариант с «Нэшвиллом»? Были иные варианты продолжения карьеры?
— В принципе «Даллас» мог меня в любую команду обменять, поскольку в моем контракте не прописан запрет на обмен. Я на это практически никак не мог повлиять — выбирать не приходилось. Единственное, что я сделал, — попросил генерального менеджера «Далласа» Джима Нилла, с которым у меня хорошие отношения, посоветоваться с моим агентом и найти мне хорошую команду для обмена. Что и произошло. «Нэшвилл» был как раз одним из тех вариантов, о которых я просил своего агента.
— Чем вам нравился этот вариант?
— Выбирал так, чтобы меня устраивало и в плане комфорта для моей семьи, и в плане хоккея. «Нэшвиллу» симпатизировал как команде на протяжении долгого времени. Еще два года назад, до подписания контракта с «Далласом», у нас было обсуждение с агентом, куда бы я хотел поехать. И Нэшвилл всегда был в числе приоритетных вариантов — хороший город, комфортный для семьи. И в плане хоккея, думаю, там тоже всё очень хорошо.
— Чем город хорош для семьи? В России широкие массы знают о Нэшвилле разве что как о столице кантри-музыки?
— Да, это столица кантри, достаточно туристический город. Но всё, что происходит за городом, — природа, постоянно хорошая погода, школы для детей — всё это располагает к жизни. Штат Теннесси хороший сам по себе и удобен для проживания с семьей. У меня там много знакомых русских ребят, переезжавших туда с детьми. Они все очень довольны.
— «Нэшвилл» с 2018 года ни разу не проходил дальше первого раунда плей-офф, в последние два сезона не выходил в плей-офф. Что дает вам повод считать этот клуб хорошим вариантом с хоккейной точки зрения?
— На мой взгляд, у них собралась очень хорошая команда, которая качественно провела вторую половину регулярного чемпионата в прошлом сезоне, была в шаге от попадания в плей-офф. Подбор игроков очень сильный в «Нэшвилле», поэтому у клуба есть шансы решать большие задачи в следующем сезоне.
— Ваша роль будет традиционной — оборонительная работа с силовой игрой?
— Да, всё будет так же, как я играл во всех своих командах. Все в «Нэшвилле» знают, за счет чего я играю в свой лучший хоккей и как могу помочь команде.
«Статистика Овечкина говорит сама за себя»
— Как вам жилось в Техасе в прошедшие два года?
— Отличный штат, отличный город Даллас. Я играл в хорошей команде, в хорошей организации. К сожалению, у нас такой бизнес, что иногда не всё складывается, как мы хотим. Но я благодарен клубу «Даллас» и его генеральному менеджеру, которые относились ко мне с большим уважением. И семье очень нравилось в городе. Тем не менее у хоккеистов бывают периоды, когда нужна смена обстановки, чтобы дальше развиваться.
— Уйдя в 2022 году из «Аризоны», вы за два года пять раз меняли клубы и говорили в одном из интервью, что хотите стабильности. «Даллас» вам вроде бы ее дал, но теперь опять случилась смена места работы. Нет опасений, что снова начнутся регулярные переходы?
— Конечно, хотелось бы подольше поиграть в одной команде. Но у каждого свой путь. Глупо рассуждать, как могло быть. Надо отталкиваться от того, что есть в реальности. Ценю то, что сейчас оказался в «Нэшвилле», и постараюсь максимально помочь своей новой команде.
— Жизнь в Далласе сильно отличается от жизни в других городах США и Канады?
— Да, город интересный. Как мне кажется, люди в Техасе более суровые и справедливые. Их менталитет один из самых близких по духу для русского человека.
— Вас удивила победа «Каролины» в прошедшем Кубке Стэнли?
— Не то чтобы удивила. Команда шла к этому успеху долго, если вспомнить всю ее историю последних лет. Считаю, что она заслуженно взяла трофей, — команда очень хорошая.
— В позапрошлом сезоне ваш «Даллас» был в двух шагах от трофея, но проиграл в финале конференции «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 1:4. Шансы зацепиться за Кубок Стэнли были?
— Да, я считаю, что мы как команда были лучше. Но у нас было два сложных первых раунда в том плей-офф — семиматчевая серия с «Колорадо» (4:3) и шестиматчевая с «Виннипегом» (4:2). Может быть, мы отдали больше сил, чем «Эдмонтон», на пути к финалу конференции.
— Следили за новостями о подписании Александром Овечкиным нового контракта с «Вашингтоном», ситуация с которым была непонятной почти три месяца?
— Да, как и все. Меня и многочисленные друзья спрашивали, что думаю, останется ли Овечкин в НХЛ. Даже не знал, что сказать и ответить. Но рад, что в итоге Александр продолжает карьеру в «Вашингтоне». Это здорово. Всегда приятно, когда такая звезда мирового глобального масштаба остается в хоккее, в нашем любимом деле. Это замечательно.
— Вы против него играли немало в последние годы, видели вблизи. По вашим ощущениям, он по-прежнему сохраняет настолько хорошую форму, чтобы в 40-летнем возрасте продолжать бить рекорды НХЛ по голам?
— Посмотрите его статистику — она говорит сама за себя. Очевидно, что он продолжает тянуть уровень НХЛ. Это Александр Овечкин — лучший игрок мира. Он в полном порядке.
«Квартальнов — очень большой специалист по работе с молодежью»
— В Ярославле бываете?
— Конечно. В каждый летний отпуск, когда приезжаю в Россию, бываю в Ярославле. Это лето — не исключение. Приехал к друзьям и близким на пару дней. Замечательно провел время.
— Удивило то, что «Локомотив» второй год подряд смог выиграть Кубок Гагарина?
— Нет. Удивила скорее их полуфинальная серия с «Авангардом». То, как «Локомотив» выиграл ее в семи матчах (4:3), проигрывая 1:3, а уж шестой матч («Локомотив» уступал «Авангарду» 0:2 за полминуты до конца основного времени, но сравнял счет, а потом выиграл во втором овертайме 3:2. — Ред.), — это что-то крутое, космическое. Класс.
— В «Локомотиве» сейчас немало хоккеистов осталось с 2018 года, когда вы играли за команду. С кем-нибудь из них обсуждали эту победу, они объясняли, за счет чего так вытащили серию?
— Когда недавно приезжал в Ярославль, встретился с Александром Елесиным — мой близкий друг, капитан «Локомотива». Не спрашивал конкретно, как они это сделали. Но рассказал Саше, как я кайфанул от этого момента, когда они совершили такое чудо.
— В чем секрет успехов «Локомотива»?
— Вы посмотрите, как работает ярославская школа, сколько ее воспитанников играет на самом высоком уровне. Это точно одна из сильнейших школ. «Локомотив» прекрасен и в плане хоккея, и как организация в целом. Президент клуба Юрий Николаевич Яковлев просто заботится о командах системы, о школе, бережно относится к тому, что создал, и очень переживает за результат. Не случайно «Локомотив» вышел обратно на самый высокий уровень после той ужасной трагедии, что случилась 15 лет назад.
— Главным тренером «Локомотива» стал Дмитрий Квартальнов, уже работавший в Ярославле в сезоне-2017/18 перед вашим отъездом в НХЛ. Что можете о нем сказать как о специалисте?
— Очень сильный тренер и хороший человек. Очень хочется, чтобы он наконец взял свой первый Кубок Гагарина. Надеюсь, команда ему в этом очень сильно поможет. И еще он очень большой специалист по работе с молодежью. Во всех своих командах Дмитрий Вячеславович постоянного кого-то поднимал из молодежных команд в основные, доверял им на уровне КХЛ. Благодаря ему очень много классных ребят закрепились на высоком уровне. Считаю, что тем ребятам из молодежного состава «Локо», которые только что выиграли Кубок Харламова, очень повезло, что в основную команду пришел такой тренер. Для многих из них это будет огромный толчок в карьере.
— Вы для себя отмеряли, сколько еще лет собираетесь играть в НХЛ?
— Я думаю, так вопрос пока рано ставить. Не было никаких признаков, травм и тому подобного, чтобы задумываться об отъезде из НХЛ. Считаю, что сейчас нахожусь в таком возрасте, когда созрел как игрок для этой лиги — уже есть достаточно опыта, но при этом и сил много. Так что дальше только вперед.
— Но задумывались о том, что было бы хорошо закончить карьеру в «Локомотиве», если вернетесь в КХЛ?
— С удовольствием это сделаю, если будет такая возможность. Но загадывать вперед рано. Надо взвешивать все факторы. Пока задумываться об этом глупо. Я не знаю, в какой форме буду через пять-шесть лет. Могу поддерживать себя в форме, чтобы играть как можно лучше и дольше, но возраст всё равно имеет значение. Так что посмотрим.
Алексей Фомин