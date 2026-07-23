«Менталитет людей в Техасе близок по духу для русского человека»

В Санкт-Петербурге 25 июля пройдет «Матч года» с участием российских звезд НХЛ и КХЛ, который уже третий год подряд организуют хоккеисты Михаил Сергачёв и Артемий Панарин. Турнир традиционно проводится в середине лета, когда у игроков двух сильнейших лиг отпуск. Как и в предыдущие два года, в нем сыграет защитник Илья Любушкин, выступающий в НХЛ с 2018 года. Нынешним летом он сменил клуб — «Даллас Старз» обменял 32-летнего хоккеиста в «Нэшвилл Предаторз». В интервью «Известиям» Любушкин поделился ожиданиями от предстоящего матча, рассказал о переходе в «Нэшвилл» и перспективах в новой команде, прокомментировал вторую подряд победу ярославского «Локомотива», за который выступал до отъезда в НХЛ, в Кубке Гагарина, а также высказался о продлении контракта Александром Овечкиным с «Вашингтон Кэпиталз» и рассказал о жизни в Техасе.