Любушкин: «Нэшвиллу» симпатизировал на протяжении долгого времени"

— Выбирал так, чтобы меня устраивало и в плане комфорта для моей семьи, и в плане хоккея. «Нэшвиллу» симпатизировал как команде на протяжении долгого времени. Еще два года назад, до подписания контракта с «Далласом», у нас было обсуждение с агентом, куда бы я хотел поехать. И Нэшвилл всегда был в числе приоритетных вариантов — хороший город, комфортный для семьи. И в плане хоккея, думаю, там тоже все очень хорошо.