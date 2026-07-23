Любушкин: «Нэшвиллу» симпатизировал на протяжении долгого времени"

Российский защитник «Нэшвилла» Илья Любушкин в интервью «Известиям» рассказал, почему перебрался в «Предаторз».
— Как возник вариант с «Нэшвиллом»? Были иные варианты продолжения карьеры?
— В принципе «Даллас» мог меня в любую команду обменять, поскольку в моем контракте не прописан запрет на обмен. Я на это практически никак не мог повлиять — выбирать не приходилось. Единственное, что я сделал, — попросил генерального менеджера «Далласа» Джима Нилла, с которым у меня хорошие отношения, посоветоваться с моим агентом и найти мне хорошую команду для обмена. Что и произошло. «Нэшвилл» был как раз одним из тех вариантов, о которых я просил своего агента.
— Чем вам нравился этот вариант?
— Выбирал так, чтобы меня устраивало и в плане комфорта для моей семьи, и в плане хоккея. «Нэшвиллу» симпатизировал как команде на протяжении долгого времени. Еще два года назад, до подписания контракта с «Далласом», у нас было обсуждение с агентом, куда бы я хотел поехать. И Нэшвилл всегда был в числе приоритетных вариантов — хороший город, комфортный для семьи. И в плане хоккея, думаю, там тоже все очень хорошо.
Любушкин выступал за «Даллас» с 2024 года. В прошедшем сезоне 32-летний россиянин набрал 9 (1+8) очков в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету одна голевая передача в двух играх.