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Любушкин: «Статистика Овечкина говорит сама за себя»

Российский защитник «Нэшвилла» Илья Любушкин в интервью «Известиям» прокомментировал подписание нового контракта «Вашингтона» с Александром Овечкиным.

Российский защитник «Нэшвилла» Илья Любушкин в интервью «Известиям» прокомментировал подписание нового контракта «Вашингтона» с Александром Овечкиным.

— Следили за новостями о подписании Александром Овечкиным нового контракта с «Вашингтоном», ситуация с которым была непонятной почти три месяца?

— Да, как и все. Меня и многочисленные друзья спрашивали, что думаю, останется ли Овечкин в НХЛ. Даже не знал, что сказать и ответить. Но рад, что в итоге Александр продолжает карьеру в «Вашингтоне». Это здорово. Всегда приятно, когда такая звезда мирового глобального масштаба остается в хоккее, в нашем любимом деле. Это замечательно.

— Вы против него играли немало в последние годы, видели вблизи. По вашим ощущениям, он по-прежнему сохраняет настолько хорошую форму, чтобы в 40-летнем возрасте продолжать бить рекорды НХЛ по голам?

— Посмотрите его статистику — она говорит сама за себя. Очевидно, что он продолжает тянуть уровень НХЛ. Это Александр Овечкин — лучший игрок мира. Он в полном порядке.

40-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. С «Кэпиталз» он завоевал Кубок Стэнли-2018, а 2 июля 2026 года подписал новый контракт сроком на один сезон.

Что ждать от Овечкина в 41 год? Ларионов и Челиос в его возрасте брали Кубок Стэнли.

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