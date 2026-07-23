Любушкин: «Статистика Овечкина говорит сама за себя»

— Да, как и все. Меня и многочисленные друзья спрашивали, что думаю, останется ли Овечкин в НХЛ. Даже не знал, что сказать и ответить. Но рад, что в итоге Александр продолжает карьеру в «Вашингтоне». Это здорово. Всегда приятно, когда такая звезда мирового глобального масштаба остается в хоккее, в нашем любимом деле. Это замечательно.