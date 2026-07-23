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«Виннипег» в шутку анонсировал пресс-конференцию с Леброном

«Виннипег» отреагировал на ошибку «Майами» при публикации анонса пресс-конференции, посвященной переходу нападающего Леброна Джеймса в команду НБА, сообщает ESPN.

«Виннипег» отреагировал на ошибку «Майами» при публикации анонса пресс-конференции, посвященной переходу нападающего Леброна Джеймса в команду НБА, сообщает ESPN.

Утром 22 июля «Джетс» пошутили над этим инцидентом, «устроив» собственную пресс-конференцию Джеймса. Клубная пресс-служба создала прямую трансляцию на YouTube с тем же названием, с пометкой о том, что она начнется в 12:23 по местному времени 27 июля.

«Виннипег» создал обложку, на которой изображён Джеймс в форме «Джетс» с надписью «Пресс-конференция Леброна» и сообщением: «Заметка на будущее: не выкладывай это пока!».

При этом болельщики в чате трансляции писали такие комментарии, как «ЛеВиннипегДжетс» и «ЛеХоккей».

Департамент полиции Филадельфии также присоединился к веселью, устроив собственную шуточную пресс-конференцию.

Ранее в «Майами» сообщили, что публикация в YouTube-канале клуба анонса прямой трансляции под названием «Вступительная пресс-конференция Леброна Джеймса» была ошибкой.

Отдел социальных сетей клуба готовился к возможности подписания 41-летнего американского форварда и по ошибке разместил соответствующую ссылку. Впоследствии запись была удалена.

Джеймс впервые с 2018 года стал неограниченно свободным агентом после ухода из «Лейкерс». Им интересуются «Кливленд», «Филадельфия» и «Майами».

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