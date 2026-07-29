Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Нью-Мексико» подписал контракт с нападающим Пугачевым

Клуб Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) «Нью-Мексико» подписал контракт с российским нападающим Артемом Пугачевым. Соглашение рассчитано на сезон-2026/27.

Клуб Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) «Нью-Мексико» подписал контракт с российским нападающим Артемом Пугачевым. Соглашение рассчитано на сезон-2026/27.

25-летний россиянин присоединится к «Гоутхедс» после четырех сезонов в ВХЛ, где он играл за московские «Звезду» и «Юнисон», пермский «Молот» и ижевскую «Ижсталь».

В сезоне-2025/26 хоккеист в 54 матчах регулярного чемпионата набрал 13 (5+8) очков, в плей-офф — 1 (1+0) очко в 5 встречах.

Также Пугачев играл за «Красную армию» в МХЛ и финскую «КалПу».