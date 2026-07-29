«Нью-Мексико» подписал контракт с нападающим Пугачевым

Клуб Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) «Нью-Мексико» подписал контракт с российским нападающим Артемом Пугачевым. Соглашение рассчитано на сезон-2026/27.
25-летний россиянин присоединится к «Гоутхедс» после четырех сезонов в ВХЛ, где он играл за московские «Звезду» и «Юнисон», пермский «Молот» и ижевскую «Ижсталь».
В сезоне-2025/26 хоккеист в 54 матчах регулярного чемпионата набрал 13 (5+8) очков, в плей-офф — 1 (1+0) очко в 5 встречах.
Также Пугачев играл за «Красную армию» в МХЛ и финскую «КалПу».