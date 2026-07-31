В НХЛ предположили, что в сезоне-2026/27 Овечкин будет играть в одном звене со Строумом и Кайру

Авторы сайта Национальной хоккейной лиги спрогнозировали состав звена с российским нападающим Александром Овечкиным в сезоне-2026/27.
Согласно прогнозу, 40-летний форвард будет играть с 29-летним нападающим Диланом Строумом и его соотечественником, 28-летним форвардом Джорданом Кайру.
В сезоне-2025/26 Овечкин в 82 матчах набрал 64 (32+32) очка при показателе полезности «-6». У Строума, который входил в звено Овечкина, 58 (19+39) очков в 80 играх при показателе полезности «+1». Кайру играл в «Сент-Луисе», в 72 матчах набрал 46 (18+28) очков при показателе полезности «-6».
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