«Медисин Хэт Тайгерз» подписали соглашение с защитником Паслером

«Денис — крупный защитник с хорошим катанием в четырех направлениях. Он агрессивно закрывает дистанцию, используя свои габариты и силовую игру, хорошо действует у ворот в обороне, быстро и эффективно принимает решения при подборе шайбы. У него также есть уверенность, чтобы подключаться к атаке и вносить вклад в нападение», — цитирует сайт клуба генерального менеджера Бобби Фокса.