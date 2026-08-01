«Сан-Хосе» подписал с нападающим Графом контракт на 3 года

23-летний американец Граф пришел в НХЛ в качестве незадрафтованного свободного агента из Университета Куиннипиак в конце сезона-2023/24. Он сыграл 7 матчей в том сезоне и 31 в следующем, прежде чем стать постоянным игроком основного состава «Сан-Хосе».