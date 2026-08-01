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«Сан-Хосе» подписал с нападающим Графом контракт на 3 года

«Сан-Хосе» подписал новый контракт с нападающим Коллином Графом. Соглашение на 12,75 миллиона долларов США будет действовать 3 года.

«Сан-Хосе» подписал новый контракт с нападающим Коллином Графом. Соглашение на 12,75 миллиона долларов США будет действовать 3 года.

23-летний американец Граф пришел в НХЛ в качестве незадрафтованного свободного агента из Университета Куиннипиак в конце сезона-2023/24. Он сыграл 7 матчей в том сезоне и 31 в следующем, прежде чем стать постоянным игроком основного состава «Сан-Хосе».

В сезоне-2025/26 Граф в 81 матче регулярного чемпионата набрал 46 (21+25) очков. Всего в НХЛ у него 59 (26+33) очков в 121 матче.