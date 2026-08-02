Русский талант сорвет куш в Америке? Даже после провального сезона Мичкову прогнозируют контракт на $10 млн

Безусловно, на руку Мичкову сыграл оффершит Карлссону и новый контракт Селебрини — после этих сделок рынок Национальной хоккейной лиги претерпел существенные изменения. И теперь хоккеисты будут подписываться на более солидные суммы. Однако даже с учетом этого трудно представить, что Матвей подпишет контракт на $10 млн в случае набора 70 очков. Для оправдания такой зарплаты Мичкову необходимо показать более солидный прогресс — не будем забывать, что за россиянином еще долго будет тянуться шлейф прошлого неудачного сезона. Главное, что у Матвея есть все возможности для того, чтобы набрать 80 и более баллов. Таланта и мастерства у этого парня достаточно. Осталось лишь прибавить в рабочей этике. И судя по всему, он делает для этого все возможное. Теперь ждем классного сезона от нашего форварда. А там недалеко и до того, чтобы сорвать куш.