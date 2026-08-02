Русский талант сорвет куш в Америке? Даже после провального сезона Мичкову прогнозируют контракт на $10 млн

Прошедший сезон стал для Матвея Мичкова настоящим кошмаром. После 63 результативных баллов в дебютном регулярном чемпионате НХЛ многие ждали от молодой звездочки «Филадельфии» показателя «очко за матч» и выхода на новый уровень. Но 39-й номер «Флайерз» не просто не спрогрессировал, а напротив — сдал. На счету Матвея оказалось всего 51 результативное действие. Да, иногда статистика не полностью демонстрирует вклад хоккеиста в результаты команды. Однако в случае с Мичковым результативность напрямую свидетельствует об уровне его игры.
Все дело в рабочей этике россиянина. Он ужасно подготовился к прошлому сезону, из-за чего начало регулярки получилось смазанным. Во время олимпийской паузы Матвей подтянул физические кондиции и во второй половине чемпионата выглядел лучше. Однако в плей-офф Мичков вновь заставил сомневаться в себе.
Именно с этим связано отсутствие переговоров форварда о новом контракте с клубом. По текущему соглашению у Матвея остался всего один год. Он имел все шансы пойти по пути Ивана Демидова и заключить новый контракт заблаговременно. Но невыразительный сезон заставил менеджмент «летчиков» поменять тактику в отношении талантливого русского. Прежде чем выдавать ему десятки миллионов долларов на много лет, боссы «Флайерз» хотят убедиться, что они не пожалеют об этом вложении. Поэтому для Мичкова следующий сезон станет самым важным в карьере.
«Готовлюсь и тренируюсь. У меня не было отпуска, потому что работал по индивидуальной программе. Следующий сезон будет для меня решающим. Ведутся ли переговоры по новому контракту? Пока что нет», — признавался форвард.
Несмотря на провальный сезон, «Филадельфия» по-прежнему заинтересована в русском нападающем. Чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации, клуб даже отправлял в Россию тренера по физической подготовке — он контролировал занятия Матвея и следил за его показателями. Форвард, кажется, сделал выводы из собственных ошибок. И на этот раз работает на 100%. Те, кто видел Мичкова этим летом лично, подмечают — он очень сильно похудел. И этот результат является плодами усердной работы 39-го номера «Филадельфии».
Тем временем за океаном уже вовсю прикидывают, каким будет новый контракт Матвея. Сделать это очень сложно, поскольку все зависит от выступления нашего соотечественника в новом сезоне. Однако автор издания Daily Faceoff Энтони Ди Марко оказался достаточно оптимистичен в своих прогнозах.
«Случай с Мичковым — особенный, ведь этот игрок уже имеет солидный опыт и обладает большим атакующим потенциалом, чем любой другой хоккеист “Филадельфии”. Да, всем хорошо известно, что во втором сезоне у россиянина случился спад, но в новом году него есть очевидная возможность реабилитироваться за эту неудачу. Что касается контракта, то если Мичкову удастся выбить 70 очков за сезон, то он может рассчитывать на зарплату около 10 млн долларов в год, в том числе и по краткосрочной сделке. Если у Матвея получится выйти на показатель около одного очка в среднем за игру, будет сложно представить, что он согласится на долгосрочный контракт с “Филадельфией”, — писал Ди Марко.
Безусловно, на руку Мичкову сыграл оффершит Карлссону и новый контракт Селебрини — после этих сделок рынок Национальной хоккейной лиги претерпел существенные изменения. И теперь хоккеисты будут подписываться на более солидные суммы. Однако даже с учетом этого трудно представить, что Матвей подпишет контракт на $10 млн в случае набора 70 очков. Для оправдания такой зарплаты Мичкову необходимо показать более солидный прогресс — не будем забывать, что за россиянином еще долго будет тянуться шлейф прошлого неудачного сезона. Главное, что у Матвея есть все возможности для того, чтобы набрать 80 и более баллов. Таланта и мастерства у этого парня достаточно. Осталось лишь прибавить в рабочей этике. И судя по всему, он делает для этого все возможное. Теперь ждем классного сезона от нашего форварда. А там недалеко и до того, чтобы сорвать куш.
Максим Самарцев