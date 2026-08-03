«Когда мне было 18, я одевался как колхозник»

— Помню, когда мне было лет восемнадцать, он меня сфотографировал. А стиль одежды у меня тогда был такой свободный… Одевался я как колхозник (улыбается). Ничего против колхозников не имею, но одевался я непонятно как. Богдан меня сфотографировал, и я на время забыл про эту фотографию. Потом перед моим отъездом в НХЛ он давал интервью какому-то журналисту из Америки, где его спрашивали и обо мне. И Бага скинул то фото, которое издание и выложило вместе с текстом. Я был в шоке и чуть не умер со смеху. Особенно когда вспомнил, где и в какой момент Бага меня фотографировал. Это была шутка, которая долго держала паузу. Это было очень смешно. Представьте, я уже в Монреале, но сезон еще не начался. И вдруг читаю эту статью о себе с комментарием Богдана и вижу то фото. Чуть не заплакал от смеха (смеется).