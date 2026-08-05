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Белорус из НХЛ четыре года не был на родине из-за страха оказаться в армии

Белорусский защитник «Чикаго» Артем Левшунов не возвращается на родину из-за угрозы службы в армии.

Источник: Getty Images

Как сообщает The Athletic, 20-летний хоккеист уже четыре года не был в Белоруссии, проживая летом во Флориде.

Левшунов переехал в США в 2022 году, где выступал за «Грин-Бэй Гэмблерс» из USHL, а также команду университета штата Мичиган.

После отъезда за океан Левшунов встречался с родственниками только за пределами Белоруссии.

«Я скучаю по ним, все мои друзья и семья сейчас в Белоруссии. Здорово, когда кто-то приезжает. Конечно, чувствуешь себя гораздо лучше, когда рядом есть родня», — заявил Левшунов.

В прошлом сезоне Левшунов провел 68 игр в регулярном чемпионате и набрал 24 (2+22) очка.