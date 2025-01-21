Легенда советского хоккея сомневается в допуске сборной России к Олимпиаде

«Хотелось бы верить в это, но я сомневаюсь в этом. Слова и дела — разные вещи! Сначала идет информация, а потом дела. Вот когда они сделают это, тогда можно будет говорить о чем-то. У меня есть недоверие к Международной федерации хоккея», — сказал Михайлов.