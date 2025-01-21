Легенда советского хоккея сомневается в допуске сборной России к Олимпиаде

Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что совет IIHF с 3 по 4 февраля рассмотрит вопрос допуска сборной России к участию в зимних Олимпийских играх в Италии. Российская команда в случае допуска сыграет в группе С со сборными США, Словакии и Латвии.
«Хотелось бы верить в это, но я сомневаюсь в этом. Слова и дела — разные вещи! Сначала идет информация, а потом дела. Вот когда они сделают это, тогда можно будет говорить о чем-то. У меня есть недоверие к Международной федерации хоккея», — сказал Михайлов.
«Сначала нужно получить решение о том, допускают или не допускают. А соглашаться или не соглашаться — это вопрос и работа федерации», — отметил Михайлов, отвечая на вопрос о том, стоит ли ФХР соглашаться на участие сборной России в Олимпиаде-2026 без флага и гимна в случае положительного решения со стороны IIHF.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.