Решение IIHF не стало сюрпризом для ОКР, приоритет — участие в Олимпиаде

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Продление отстранения российских хоккеистов и их неучастие в чемпионате мира 2026 года в Швейцарии было ожидаемым решением для руководства Олимпийского комитета России (ОКР), сейчас основная работа ведется для обеспечения участия в олимпийском турнире в Италии, на который запрет федерации не распространяется. Об этом ТАСС сообщил источник в организации.
Во вторник Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира 2026 года. Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что решение может быть оспорено в суде после чемпионата мира 2025 года. Решение о выступлении российской команды в Олимпиаде 2026 года в Италии будет принимать позднее Международный олимпийский комитет (МОК).
«В целом решение IIHF по недопуску российских хоккеистов к чемпионату мира ожидаемо и политически приемлемо, тем более оно может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS), — сказал собеседник агентства. — Важный момент, что это решение не касается Олимпиады 2026 года. Принимая решение сохранить отстранение и все-таки не допускать нашу сборную до чемпионата мира в Швейцарии, IIHF избежала риска немедленных протестов со стороны национальных федераций хоккея из стран, наиболее радикально настроенных по отношению к России, что в принципе ставило бы под удар проведение чемпионата».
«Сейчас главное — Олимпиада, путь туда по-прежнему не закрыт. Решение будет принимать МОК, который в последнее время в отношении нашей страны настроен все более лояльно. Еще раз стоит отметить, что решение по продлению недопуска на чемпионаты мира может быть обжаловано ФХР в CAS», — добавил собеседник агентства.
Ранее глава IIHF Люк Тардиф заявил ТАСС, что решение по допуску сборной России к участию в Олимпиаде может быть принято после выборов президента МОК, которые пройдут 20 марта.