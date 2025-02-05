Решение IIHF не стало сюрпризом для ОКР, приоритет — участие в Олимпиаде

«В целом решение IIHF по недопуску российских хоккеистов к чемпионату мира ожидаемо и политически приемлемо, тем более оно может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS), — сказал собеседник агентства. — Важный момент, что это решение не касается Олимпиады 2026 года. Принимая решение сохранить отстранение и все-таки не допускать нашу сборную до чемпионата мира в Швейцарии, IIHF избежала риска немедленных протестов со стороны национальных федераций хоккея из стран, наиболее радикально настроенных по отношению к России, что в принципе ставило бы под удар проведение чемпионата».