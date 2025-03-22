Вопрос участия сборной России по хоккею в Олимпиаде решится в апреле

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) ожидает, что вопрос участия сборной России в Олимпийских играх 2026 года решится в апреле. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к федерации.
«У IIHF сейчас два плана проведения олимпийского турнира — со сборной России и без нее. Вопрос необходимо решать срочно, потому что в подвешенном состоянии находятся не только команды, но и болельщики — они должны понимать, на какие матчи покупать билеты, как планировать поездку», — сказал источник.
«IIHF ждет решения в апреле, оно будет зависеть от позиции Международного олимпийского комитета», — подчеркнул он.
В начале февраля совет IIHF продлил санкции в отношение российских и белорусских команд на сезон-2025/26 с оговоркой, что решение может поменяться в случае изменения политической ситуации в мире. В случае недопуска сборной России в олимпийском турнире выступит команда Франции.
Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. МОК пока сохраняет рекомендацию не допускать российских спортсменов до командных видов спорта даже в нейтральном статусе. В четверг представительница Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана на пост президента МОК в первом раунде. Она вступит в должность 24 июня, до этого дня руководить комитетом будет немец Томас Бах.