Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вопрос участия сборной России по хоккею в Олимпиаде решится в апреле

Как сообщил ТАСС источник, близкий к Международной федерации хоккея, у организации есть два плана проведения олимпийского турнира.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) ожидает, что вопрос участия сборной России в Олимпийских играх 2026 года решится в апреле. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к федерации.

«У IIHF сейчас два плана проведения олимпийского турнира — со сборной России и без нее. Вопрос необходимо решать срочно, потому что в подвешенном состоянии находятся не только команды, но и болельщики — они должны понимать, на какие матчи покупать билеты, как планировать поездку», — сказал источник.

«IIHF ждет решения в апреле, оно будет зависеть от позиции Международного олимпийского комитета», — подчеркнул он.

В начале февраля совет IIHF продлил санкции в отношение российских и белорусских команд на сезон-2025/26 с оговоркой, что решение может поменяться в случае изменения политической ситуации в мире. В случае недопуска сборной России в олимпийском турнире выступит команда Франции.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. МОК пока сохраняет рекомендацию не допускать российских спортсменов до командных видов спорта даже в нейтральном статусе. В четверг представительница Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана на пост президента МОК в первом раунде. Она вступит в должность 24 июня, до этого дня руководить комитетом будет немец Томас Бах.