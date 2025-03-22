Вопрос участия сборной России по хоккею в Олимпиаде решится в апреле

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. МОК пока сохраняет рекомендацию не допускать российских спортсменов до командных видов спорта даже в нейтральном статусе. В четверг представительница Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана на пост президента МОК в первом раунде. Она вступит в должность 24 июня, до этого дня руководить комитетом будет немец Томас Бах.