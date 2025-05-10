В IIHF не станут возражать, если МОК допустит сборную России до Олимпиады

В начале февраля 2025 года совет IIHF продлил санкции в отношении российских и белорусских команд на сезон-2025/26 с оговоркой, что такое решение может поменяться в случае изменения политической ситуации в мире. Ожидалось, что именно совет IIHF решит, будут ли на олимпийский хоккейный турнир допущены мужская и женская сборные России, поскольку еще год назад Тардиф говорил, что вопрос участия россиян в Олимпиаде зависит только от IIHF. Однако по итогам совета Тардиф сообщил, что решение о допуске будет принимать МОК.