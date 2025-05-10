В IIHF не станут возражать, если МОК допустит сборную России до Олимпиады

ТАСС, 10 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) не станет возражать против участия сборной России в предстоящей Олимпиаде, если Международный олимпийский комитет (МОК) примет соответствующее решение. Об этом телеканалу SVT заявил президент IIHF Люк Тардиф.
Ранее ТАСС сообщал, что в IIHF ожидают получить решение от МОК по этому вопросу в конце мая или начале июня.
«Спортивные федерации по индивидуальным видам спорта организуют соревнования и устанавливают правила квалификации, — сказал Тардиф. — Но IIHF не будет пытаться не допустить сборную России, если МОК порекомендует россиянам участвовать в командных видах спорта».
В начале февраля 2025 года совет IIHF продлил санкции в отношении российских и белорусских команд на сезон-2025/26 с оговоркой, что такое решение может поменяться в случае изменения политической ситуации в мире. Ожидалось, что именно совет IIHF решит, будут ли на олимпийский хоккейный турнир допущены мужская и женская сборные России, поскольку еще год назад Тардиф говорил, что вопрос участия россиян в Олимпиаде зависит только от IIHF. Однако по итогам совета Тардиф сообщил, что решение о допуске будет принимать МОК.
Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. МОК пока сохраняет рекомендацию от 28 марта 2023 года не допускать российских спортсменов до командных видов спорта даже в нейтральном статусе.
В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Через год организация смягчила санкции, предоставив атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.