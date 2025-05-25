Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Швеция
0
:
Дания
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
18.50
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швейцария
:
США
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.33
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
22:00
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.45
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швеция
2
:
США
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швейцария
7
:
Дания
0
П1
X
П2

Тардиф: сборную России по хоккею не допустят до участия в Олимпиаде

Глава IIHF сообщил, что ОКР получил эту новость.

Источник: AP 2024

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею не будет допущена до участия в олимпийском турнире 2026 года. Об этом шведскому телеканалу SVT Sport заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

С 23 по 24 мая в Стокгольме проходил ежегодный конгресс IIHF. Ранее латвийский портал Sportacentrs сообщил, что решение о недопуске сборной России до Олимпиады было принято после консультаций между IIHF и Международным олимпийским комитетом (МОК). В комментарии для ТАСС Тардиф заявил, что МОК запросил у IIHF состав групп и расписание олимпийского турнира без сборной России.

«Олимпийский комитет России получил эту новость. Мы ясно дали понять, что именно МОК должен уведомить российский комитет, и они это сделали. Мы хотим, чтобы МОК официально сообщил об этом», — сказал Тардиф.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. В случае допуска на Олимпиаду сборная России должна сыграть в одной группе с командами США, Словакии и Латвии. В случае недопуска российскую сборную заменит команда Франции.