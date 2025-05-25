Тардиф: сборную России по хоккею не допустят до участия в Олимпиаде

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею не будет допущена до участия в олимпийском турнире 2026 года. Об этом шведскому телеканалу SVT Sport заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.
С 23 по 24 мая в Стокгольме проходил ежегодный конгресс IIHF. Ранее латвийский портал Sportacentrs сообщил, что решение о недопуске сборной России до Олимпиады было принято после консультаций между IIHF и Международным олимпийским комитетом (МОК). В комментарии для ТАСС Тардиф заявил, что МОК запросил у IIHF состав групп и расписание олимпийского турнира без сборной России.
«Олимпийский комитет России получил эту новость. Мы ясно дали понять, что именно МОК должен уведомить российский комитет, и они это сделали. Мы хотим, чтобы МОК официально сообщил об этом», — сказал Тардиф.
Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. В случае допуска на Олимпиаду сборная России должна сыграть в одной группе с командами США, Словакии и Латвии. В случае недопуска российскую сборную заменит команда Франции.