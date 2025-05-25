ФХР: ОКР не получал информации о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) пока не получал информации от Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
В воскресенье глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил шведскому телеканалу SVT Sport, что сборная России не будет допущена до участия в олимпийском турнире 2026 года. По его словам, соответствующее решение было направлено в ОКР.
«По информации ФХР, у Олимпийского комитета России нет уведомлений от Международного олимпийского комитета об участии национальной сборной России по хоккею. МОК не давал новых рекомендации по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решен позднее», — говорится в сообщении.
С 23 по 24 мая в Стокгольме проходил ежегодный конгресс IIHF. Ранее латвийский портал Sportacentrs сообщил, что решение о недопуске сборной России до Олимпиады было принято после консультаций между IIHF и МОК. В комментарии для ТАСС Тардиф заявил, что МОК запросил у IIHF состав групп и расписание олимпийского турнира без сборной России.
Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. В случае допуска на Олимпиаду сборная России должна сыграть в одной группе с командами США, Словакии и Латвии. В случае недопуска российскую сборную заменит команда Франции.