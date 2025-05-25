ФХР: ОКР не получал информации о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

С 23 по 24 мая в Стокгольме проходил ежегодный конгресс IIHF. Ранее латвийский портал Sportacentrs сообщил, что решение о недопуске сборной России до Олимпиады было принято после консультаций между IIHF и МОК. В комментарии для ТАСС Тардиф заявил, что МОК запросил у IIHF состав групп и расписание олимпийского турнира без сборной России.