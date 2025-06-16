Сборная Финляндии назвала первых игроков состава на Олимпиаду

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мужская сборная Финляндии по хоккею объявила первую шестерку игроков из состава на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
На групповом этапе финны сыграют со сборными Швеции, Словакии и Италии. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в хоккейном турнире впервые с 2014 года.
Первыми в состав сборной Финляндии вошли вратарь Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), защитники Эса Линделль, Миро Хейсканен (оба — «Даллас Старз»), нападающие Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Микко Рантанен («Даллас Старз»), Александр Барков («Флорида Пантерз»).
Ранее IIHF приняла решение не допускать сборные России до Олимпиады. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что это не противоречит его рекомендациям. После этого заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что лига не ожидает участия сборной России в хоккейном турнире на зимних Играх 2026 года.