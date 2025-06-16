Сборная Финляндии назвала первых игроков состава на Олимпиаду

Ранее IIHF приняла решение не допускать сборные России до Олимпиады. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что это не противоречит его рекомендациям. После этого заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что лига не ожидает участия сборной России в хоккейном турнире на зимних Играх 2026 года.