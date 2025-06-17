Кросби вошел в состав сборной Канады на олимпийский хоккейный турнир

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп олимпийского турнира без сборной России. Россиян заменила команда Франции. В группе А сыграют команды Канады, Швейцарии, Чехии и Франции, в группе В — сборные Финляндии, Швеции, Словакии и Италии, в группе С — хоккеисты США, Германии, Латвии и Дании.