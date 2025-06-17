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Кросби вошел в состав сборной Канады на олимпийский хоккейный турнир

Все участники олимпийского турнира представили шесть первых игроков.

Источник: IIHF.com

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Член Тройного золотого клуба Сидни Кросби вошел в состав сборной Канады по хоккею на Олимпиаду 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В понедельник все участники олимпийского турнира представили шесть первых игроков. Помимо Кросби, в состав канадцев вошли нападающие Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон, Брэйден Пойнт, Сэм Райнхарт и защитник Кейл Макар. Кросби является двукратным олимпийским чемпионом. Трижды из хоккеистов Олимпиаду выигрывали только Владислав Третьяк, Анатолий Фирсов, Виктор Кузькин, Андрей Хомутов, Александр Рагулин и Виталий Давыдов.

В состав сборной США вошли защитники Чарли Макэвой и Куинн Хьюз; нападающие Остон Мэттьюс, Джек Айкел, Мэттью Ткачук, Брэди Ткачук. Команду Финляндии представят вратарь Юусе Сарос; защитники Эса Линделл и Миро Хейсканен; нападающие Себастьян Ахо, Микко Рантанен и Александр Барков. Шестью первыми игроками сборной Швеции стали защитники Расмус Далин и Виктор Хедман; нападающие Вильям Нюландер, Адриан Кемпе, Лукас Рэймонд и Габриэль Ландескуг. В состав сборной Чехии вошли вратарь Лукаш Достал; защитник Радко Гудас; нападающие Ондржей Палат, Павел Заха, Мартин Нечас и Давид Пастрняк.

За сборную Германии сыграют вратарь Филип Грубауэр; защитник Мориц Зайдер; нападающие Лукас Райхел, Нико Штурм, Тим Штюцле и Леон Драйзайтль. Сборную Швейцарии представят защитники Роман Йоси и Йонас Зигенталер; нападающие Кевин Фиала, Нино Нидеррайтер, Тимо Майер и Нико Хишир. В шестерку игроков команды Словакии попали защитники Шимон Немец, Эрик Чернак и Мартин Фехервары; нападающие Мартин Поспишил, Томаш Татар и Юрай Слафковски. В составе сборной Дании оказались вратарь Фредрик Андерсен; защитник Йеспер Йенсен; нападающие Йонас Рёндбьерг, Ларс Эллер, Оливер Бьоркстранд и Николай Элерс.

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп олимпийского турнира без сборной России. Россиян заменила команда Франции. В группе А сыграют команды Канады, Швейцарии, Чехии и Франции, в группе В — сборные Финляндии, Швеции, Словакии и Италии, в группе С — хоккеисты США, Германии, Латвии и Дании.