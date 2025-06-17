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В Канаде огорчены из-за недопуска России на ОИ-2026

Генменеджер сборной Канады по хоккею Даг Армстронг признался, что огорчен недопуском национальной команды России на зимние Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Италии. Его слова приводит Sportskeeda.

Источник: РИА "Новости"

«Огорчает, что России не будет, но это, безусловно, не то, что участники Олимпиады могут контролировать», — заявил он.

3 июня Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.