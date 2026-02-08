Макдэвид занимается в звене с Уилсоном и Селебрини на тренировке сборной Канады, Кросби — с Марнером и Стоуном

Команда провела первую тренировку в Италии перед Олимпиадой-2026, сообщает журналист TSN Марк Мастерс.
Нападающие:
Макклин Селебрини — Коннор Макдэвид — Том Уилсон;
Брэд Маршанд — Нэтан Маккиннон — Ник Сузуки;
Марк Стоун — Сидни Кросби — Митч Марнер;
Брэндон Хэйгл — Бо Хорват — Сэм Райнхарт;
Сет Джарвис, Сэм Беннетт.
Защитники:
Девон Тэйвс — Кэйл Макар;
Джош Моррисси — Колтон Парайко;
Томас Харли — Дрю Даути;
Ши Теодор — Трэвис Сэнхайм.
Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля.
Кросби — капитан сборной Канады на Олимпиаде, Макдэвид и Макар — альтернативные капитаны.