Ричмонд
Панин об игроках КХЛ для Олимпиады: «Назову Шарипзянова, есть связка форвардов из “Локомотива” во главе с Радуловым. Почему Жаровский не кандидат?»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался об игроках из КХЛ, которые могли попасть в сборной России на Олимпиаду.

Источник: Спортс"

— Сейчас в прессе много обсуждают Олимпиаду, самые продвинутые тренеры предлагают свои составы сборной России на Игры, в них не находится места игрокам КХЛ. Что скажете?

— Это очень сложный вопрос — для тренеров и наших прославленных экспертов. У меня для ответа нет необходимой подготовки.

Если же вы спросите меня про КХЛ и линию обороны, то сразу же навскидку назову капитана «Авангарда» Шарипзянова.

Есть отличные связки форвардов — например, из «Локомотива» во главе с Радуловым.

Ну и у нас в России есть традиция привлекать в сборную молодежь, доверять ей. Поэтому тот же Саша Жаровский — почему не кандидат в олимпийскую сборную? — сказал Григорий Панин.

Какой была бы сборная России на Олимпиаде-2026. Версия Ильи Воробьева.