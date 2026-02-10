Панин об игроках КХЛ для Олимпиады: «Назову Шарипзянова, есть связка форвардов из “Локомотива” во главе с Радуловым. Почему Жаровский не кандидат?»

— Сейчас в прессе много обсуждают Олимпиаду, самые продвинутые тренеры предлагают свои составы сборной России на Игры, в них не находится места игрокам КХЛ. Что скажете?
— Это очень сложный вопрос — для тренеров и наших прославленных экспертов. У меня для ответа нет необходимой подготовки.
Если же вы спросите меня про КХЛ и линию обороны, то сразу же навскидку назову капитана «Авангарда» Шарипзянова.
Есть отличные связки форвардов — например, из «Локомотива» во главе с Радуловым.
Ну и у нас в России есть традиция привлекать в сборную молодежь, доверять ей. Поэтому тот же Саша Жаровский — почему не кандидат в олимпийскую сборную? — сказал Григорий Панин.
