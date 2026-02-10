Ричмонд
Ткачаки тренировались в 1-м звене США, Мэттьюс — во 2-м, Коннор и Томпсон — в 3-м, Джек Хьюз и Миллер — в 4-м

9 февраля сборная США провела тренировку в рамках подготовки к началу олимпийского хоккейного турнира в Италии.

Источник: Спортс"

После тренировки 8 февраля были известны только два первых звена атаки США.

Команда тренера Майка Салливана занималась в следующих сочетаниях:

Защитники:

Куинн Хьюз — Чарли Макэвой;

Джейккоб Слэвин — Брок Фэйбер;

Джейк Сэндерсон — Зак Веренски;

Ноа Хэнифин — Джексон Лакомб.

Нападающие:

Брэди Ткачак — Джек Айкел — Мэттью Ткачак;

Джейк Генцел — Остон Мэттьюс — Мэттью Болди;

Кайл Коннор — Дилан Ларкин — Тейдж Томпсон;

Джек Хьюз — Брок Нелсон — Джей Ти Миллер;

Клейтон Келлер, Винсент Трочек.

12 февраля США начнет турнир матчем против Латвии.