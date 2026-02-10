Воробьев о варианте состава на ОИ: «Овечкин — капитан, сплотил бы вокруг себя. Выходил бы в большинстве. Кучеров — дирижер. Малкин и Капризов перед воротами, Александр в офисе»

По мнению тренера, Овечкин сыграл бы в сочетании с Владиславом Наместниковым и Кириллом Марченко.
"Овечкин — капитан этой команды. Человек, который сплотил бы коллектив вокруг себя, а это очень важно на таких турнирах.
Выходил бы в большинстве, возможно — в первой спецбригаде. Представим, что Кучеров — дирижер, он справа. Малкин и Капризов перед воротами, Овечкин в своем офисе на завершении.
И Миша Сергачев на синей линии. Уверен, с передачами на Овечкина он справился бы не хуже, чем Джон Карлсон в «Вашингтоне».
Наместников — опытный центр. Больше 800 матчей в НХЛ, был на Кубке мира, да и кто еще, если не он? Со своей ролью в третьем звене Влад справится. Марченко — лидер «Коламбуса», растет как игрок", — сказал Илья Воробьев.
Какой была бы сборная России на Олимпиаде-2026. Версия Ильи Воробьева.