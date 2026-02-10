Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
0
:
Северсталь
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
5.53
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
0
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
12.00
X
4.81
П2
1.38
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
10
:
Сочи
1
П1
X
П2

Канада может перебраться в отель из олимпийской деревни. США планируют остаться в деревне на весь турнир

Сборная Канады рассматривает возможность съехать из олимпийской деревни и переместиться в отель.

Источник: Спортс"

Ожидается, что канадская команда покинет деревню в какой-то момент. «Таков план», — сказал нападающий сборной Сэм Беннетт. Отмечается, что в гостинице у команды будет доступ к конференц-залам, чего нет в деревне.

При этом сборная США собирается провести в олимпийской деревне весь турнир. Брэди Ткачак заявил, что американцы хотят испытать все, что может предложить Олимпиада.

«Часть впечатлений заключается в полном погружении в олимпийскую атмосферу. Деревня является частью этого», — сказал главный тренер команды Майк Салливан.