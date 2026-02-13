Ричмонд
Калдис: Словакия с Лишкой может высоко забраться на Олимпиаде

Защитник череповецкой «Северстали» Иоаннис Калдис высказался об игре партнёра по команде Адама Лишки в составе сборной Словакии на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

Источник: Metaratings.ru

"Лишка хорошо провёл старт Олимпиады. Я очень рад за Словакию, у них была большая победа на старте турнире над очень хорошей сборной Финляндии. Адам знает, что это короткий турнир, в котором всё возможно.

Я поговорил с ним после первой игры, и он очень рад. Если словаки одержат ещё несколько побед, то могут высоко забраться, но повторить «бронзу», как в Пекине, им будет тяжело", — сказал Калдис Metaratings.ru.

После двух туров Словакия лидирует в группе B с шестью очками после двух побед над Финляндией (4:1) и Италией (3:2). Форвард Лишка отдал по одной результативной передаче в каждом из матчей.

В третьем туре Словакия встретится со Швецией. Матч пройдёт в субботу, 14 февраля. Начало назначено на 14:10 по московскому времени.

XXV зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).