Сборная Финляндии по хоккею стала бронзовым призером Олимпиады

Сборная Финляндии в пятый раз выиграла бронзу Олимпиады, ранее финны занимали третье место на Играх 1994, 1998, 2010 и 2014 годов. В 2022 году сборная Финляндии в первый раз выиграла золото Игр, также команда дважды становилась серебряным призером олимпийского турнира (1988, 2006). Лучшим результатом сборной Словакии на Олимпиадах является бронза Игр 2022 года в Пекине.