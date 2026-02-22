Ричмонд
Сборная Финляндии по хоккею стала бронзовым призером Олимпиады

В матче за третье место финны разгромили словаков.

Источник: Getty Images

МИЛАН, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии по хоккею со счетом 6:1 обыграла команду Словакии в матче за бронзовую медаль олимпийского турнира. Встреча прошла в Милане.

В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (8-я минута), Эрик Хаула (29 и 59), Роопе Хинтц (49), Каапо Какко (50), Йоэль Армиа (56). У словаков отличился Томаш Татар (40).

Сборная Финляндии в пятый раз выиграла бронзу Олимпиады, ранее финны занимали третье место на Играх 1994, 1998, 2010 и 2014 годов. В 2022 году сборная Финляндии в первый раз выиграла золото Игр, также команда дважды становилась серебряным призером олимпийского турнира (1988, 2006). Лучшим результатом сборной Словакии на Олимпиадах является бронза Игр 2022 года в Пекине.

В составе сборной Словакии на Олимпиаде выступали защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат, форвард череповецкой «Северстали» Адам Лишка и нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка. В матче с финнами они не отметились результативными действиями.

22 февраля, в заключительный день Игр в Италии в матче за золото сыграют сборные Канады и США. Встреча начнется в 16:10 мск.

Победителем медального зачета Олимпиады досрочно стала сборная Норвегии, завоевавшая 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых наград. Второе место занимают американцы (11 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых медалей), третьими идут нидерландцы (10−7−3).

Словакия
1:6
0:1, 1:1, 0:4
Финляндия
Хоккей, Мужчины, Матч за 3-е место
21.02.2026, 22:40 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Владимир Орсаг
Антти Пеннанен
Вратари
Самуэль Главай
Юусе Сарос
1-й период
07:27
Себастьян Ахо
(Арттури Лехконен, Миро Хейсканен)
19:34
Оливер Окульяр
2-й период
23:08
Эрик Хаула
28:05
Эрик Хаула
(Эли Толванен, Джоэль Армиа)
30:55
Арттури Лехконен
39:30
Томаш Татар
(Мартин Фехервари)
3-й период
40:39
Павол Регенда
47:47
Адам Ружичка
48:27
Роопе Хинтц
(Эли Толванен, Миро Хейсканен)
49:09
Каапо Какко
55:32
Джоэль Армиа
(Роопе Хинтц)
58:42
Эрик Хаула
(Джоэль Армиа, Расмус Ристолайнен)
Статистика
Словакия
Финляндия
Штрафное время
6
4
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Майк Кэмпбелл
(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит