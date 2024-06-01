Фетисов рассказал, что видит в Ковальчуке спортивного руководителя

«Я вижу в нем руководителя — хоккейного, спортивного, какого угодно. Он грамотно говорит, понимает смысл сказанных слов. Ну и изучите его карьеру: когда пацан из Твери ездил с папой на электричке на тренировки в “Спартак”, это для молодежи букварь, как можно стать чемпионом, эталоном, идолом, — сказал Фетисов. — Здесь все эти детские впечатления, которые его формировали, стремление получить результат, желание не подвести папу и маму дорогого стоит. Нашему поколению — и Александру Могильному, и Валерию Каменскому — он очень нравится. Очень приличный, порядочный, знающий сопереживающий парень, который хочет сделать хорошую карьеру спортивного функционера».

«Я не обманулся, когда в 2002 году пригласил его в сборную на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Он больше всех хотел победить, был самым энергичным, я видел в нем какой-то сгусток положительной энергии. Еще он правильно воспитан. Что он сделал, забив победный гол в 2008 году после того, как мы спустя 15 лет выиграли чемпионат мира? Он крикнул: “Это для тебя, Россия”. Любой бы начальник, кто отвечает за воспитательную политику, крутил бы всем этот ролик с утра до вечера. Он парень богатый, уже играет в Национальной хоккейной лиге, и если он это продумал, то план гениальный сам по себе. Но если бы он это держал в душе и мечтал забить этот гол с детства, то он большой, очень глубокий человек. И мне кажется, что все эти моменты, связанные с экстремальным проявлением, его характеризует», — отметил Фетисов.