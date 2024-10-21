Матч на льду Байкала с участием звезд хоккея пройдет в марте 2025 года

ИРКУТСК, 21 октября. /ТАСС/. Товарищеский матч на льду озера Байкал с участием звезд отечественного хоккея планируется провести в марте 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
«Игорь Кобзев [губернатор Иркутской области — прим. ТАСС] и Вячеслав Фетисов обсудили проведение в марте 2025 года хоккейного матча на льду Байкала. Планируется, что, как и в прошлом году, в матче примут участие звезды мирового спорта и члены Общероссийской организации “Офицеры России”, среди которых участники специальной операции и Герои России», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы регионального правительства, подготовка к матчу уже началась. Одним из талисманов игры стала фигурка бурятского шамана.
Товарищеский матч с участием известных хоккеистов проходил на льду Байкала в 2024 году 23 февраля и был приурочен ко Дню защитника Отечества. В матче встретились сборная Легенд хоккея, за которую выступали олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Якушев и другие, и сборная Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым. Победу со счетом 8:7 одержала команда Иркутской области.
Мероприятие призвано привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.