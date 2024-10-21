Матч на льду Байкала с участием звезд хоккея пройдет в марте 2025 года

«Игорь Кобзев [губернатор Иркутской области — прим. ТАСС] и Вячеслав Фетисов обсудили проведение в марте 2025 года хоккейного матча на льду Байкала. Планируется, что, как и в прошлом году, в матче примут участие звезды мирового спорта и члены Общероссийской организации “Офицеры России”, среди которых участники специальной операции и Герои России», — говорится в сообщении.