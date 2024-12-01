Грабители с пистолетами и ножами вломились в квартиру легенды российского хоккея! Связали его жену и вынесли все

Зарплаты профессиональных спортсменов очень часто вызывают праведный гнев среди обычных людей. Месячный оклад не самого выдающегося хоккеиста может равняться годовой зарплате честного трудяги, который каждый день пашет на заводе. Одни не понимают такой несправедливости. Другие пеняют на то, что профессиональные спортсмены с детства губят свое здоровье и посвящают всю жизнь занятиям спортом, поэтому имеют полное право на получение сверхдоходов. Тем более что шанс выбиться в элиту и получать по-настоящему большие деньги не так уж и высок — в среднем только 1% всех выпускников российских хоккейных школ доходит до профессионального уровня. Так что хоккеистов, попавших в этот 1 процент, и вовсе можно сравнить с людьми, которым повело в казино.
Из-за огромных заработков к хоккеистам проявляют внимание не только их старые знакомые, которым нужно занять денег. Но и аферисты или бандиты, желающие завладеть частью доходов спортсменов. Вследствие этого нередко происходят налеты на квартиры известных хоккеистов. В такую передрягу попадали многие прославленные игроки. Например, у Павла Дацюка однажды вынесли из квартиры 1,5 миллиона рублей. А из жилища Павла Буре, в котором на тот момент проживала его мама, украли вещей на общую сумму в 12 миллионов рублей. Один из самых недавних случаев подобного рода произошел в 2022 году, когда грабители проникли в квартиру выступавшего на тот момент за океаном Никиты Сошникова. Тогда ущерб составил около $4 тысяч.
К счастью для всех вышеперечисленных потерпевших, они потеряли только деньги или ценные вещи. В момент, когда налетчики проникали в их жилье, в нем не было людей. А потому риск для жизни хоккеистов и их близких отсутствовал. Но так бывает далеко не всегда. Бывший защитник клубов КХЛ и двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Горохов однажды угодил в ситуацию, которую не пожелаешь даже врагу. На его квартиру было совершено вооруженное нападение. И все бы ничего, но дома была его супруга. Которая, к счастью, осталась цела и невредима.
«Звонок в дверь. Я ждала Илью и не сомневалась, что это он. Тем более в глазке мелькнула такая же, как у него, коричневая куртка. Открыла — на пороге трое в масках. С пистолетом, ножом. Связали меня и до прихода Ильи успели все вынести из квартиры. Оказалось, навела однокурсница, с которой я училась на юрфаке. Будущий юрист — наводчица, представляете?! После этого кошмара долго приходила в себя… Вернули ли нам что-то? Ничего. Воров нашли, посадили. По решению суда они выплачивали какие-то смешные деньги. Кажется, тысячу рублей в месяц. Недавно вышли на свободу», — вспоминала этот ужас супруга защитника Наталья Горохова.
Пример семьи Гороховых идеально иллюстрирует то, в какой зоне риска находятся известные хоккеисты. Ведь однокурсница супруги защитника прекрасно знала об их статусе и материальном положении. Именно потому и навела бандитов на их квартиру. Но самое главное, что никто не пострадал и все остались живы. Это намного важнее денег, ценных вещей и других материальных активов.
Максим Самарцев