Грабители с пистолетами и ножами вломились в квартиру легенды российского хоккея! Связали его жену и вынесли все

К счастью для всех вышеперечисленных потерпевших, они потеряли только деньги или ценные вещи. В момент, когда налетчики проникали в их жилье, в нем не было людей. А потому риск для жизни хоккеистов и их близких отсутствовал. Но так бывает далеко не всегда. Бывший защитник клубов КХЛ и двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Горохов однажды угодил в ситуацию, которую не пожелаешь даже врагу. На его квартиру было совершено вооруженное нападение. И все бы ничего, но дома была его супруга. Которая, к счастью, осталась цела и невредима.