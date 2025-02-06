Фетисов оценил игру Путина в хоккей

«Звонят и спрашивают: “Опять он забил 6−7 голов. Вы, наверное, поддаетесь?” Разве вы не видите, что он играет против таких же любителей. Чтобы забить гол в хоккее, надо быть в нужное время в нужном месте. Это как раз про Владимира Владимировича Путина», — рассказал Фетисов.
Ночная хоккейная лига — российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина, а также игроков отечественного хоккея.
Несколько раз Путин принимал участие в матчах «Ночной хоккейной лиги». Игры с участием президента проходят не в рамках официальных турниров, а являются выставочными. Последний раз он выходил на лед в мае 2021 года. Тогда его команда «Легенды хоккея» победила сборную Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 13:9. Путин отметился восьмью заброшенными шайбами.