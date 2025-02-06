Фетисов оценил игру Путина в хоккей

«Звонят и спрашивают: “Опять он забил 6−7 голов. Вы, наверное, поддаетесь?” Разве вы не видите, что он играет против таких же любителей. Чтобы забить гол в хоккее, надо быть в нужное время в нужном месте. Это как раз про Владимира Владимировича Путина», — рассказал Фетисов.