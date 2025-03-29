Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию ФХР к IIHF 5 мая

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) по делу вратаря Ивана Федотова 5 мая. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
6 мая 2024 года дисциплинарный комитет IIHF вынес решение о наложении на ФХР штрафа в размере 1 млн швейцарских франков (100,5 млн рублей) за выступление Федотова в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА в сезоне-2023/24. Такое решение было принято на основании того, что выступление Федотова за ЦСКА происходило в нарушении правил международных переходов IIHF. В конце мая ФХР направила в CAS апелляцию.
«Наша апелляция по наложенному на нас штрафу по делу Федотова будет рассмотрена 5 мая. Сумма штрафа беспрецедентно большая, а ситуация, по нашему мнению, уже разрешилась — игрок уже выступает за “Филадельфию”, претензий у клуба Национальной хоккейной лиги нет», — сказал Курбатов.
В июле 2022 года серебряный призер Олимпийских игр в Пекине и обладатель Кубка Гагарина Федотов, имея подписанный контракт с «Филадельфией», был мобилизован на срочную службу в Военно-морской флот (ВМФ) и выступал в июне 2023 года за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил РФ. После демобилизации Федотов подписал соглашение с ЦСКА. 4 августа 2023 года IIHF встала на сторону «Филадельфии» в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова — американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии.
КХЛ разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и ФХР свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в первом матче сезона-2023/24 1 сентября против «Ак Барса» IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс. В CAS в середине января сообщили, что арбитраж зарегистрировал апелляции от Федотова и ЦСКА на решение IIHF. Армейский клуб также не стал платить штраф, наложенный на него IIHF.
В конце марта 2024 года ЦСКА объявил о расторжении контракта с Федотовым, который подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт. В нынешнем сезоне НХЛ 28-летний вратарь провел 24 матча, в которых одержал 5 побед.