Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию ФХР к IIHF 5 мая

КХЛ разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и ФХР свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в первом матче сезона-2023/24 1 сентября против «Ак Барса» IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс. В CAS в середине января сообщили, что арбитраж зарегистрировал апелляции от Федотова и ЦСКА на решение IIHF. Армейский клуб также не стал платить штраф, наложенный на него IIHF.