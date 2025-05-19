Белорусы Омелюсик и Кодола помогли «Торпедо-Горькому» обыграть «Химик» в матче финала ВХЛ

Второй матч финальной серии Кубка Петрова состоялся в Воскресенске. Счет в поединке на второй минуте открыл белорусский нападающий «Торпедо-Горького» Даниил Омелюсик, встреча в итоге закончилась победой гостей со счетом 6:3. В одной из результативных атак волжан голевую передачу отдал наш Владислав Кодола, а в составе «Химика» автором третьей шайбы стал белорус Егор Чезганов.