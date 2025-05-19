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Белорусы Омелюсик и Кодола помогли «Торпедо-Горькому» обыграть «Химик» в матче финала ВХЛ

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Торпедо-Горький» с двумя белорусами в составе выиграл второй матч финала Всероссийской хоккейной лиги сезона-2024/25 против воскресенского «Химика», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Второй матч финальной серии Кубка Петрова состоялся в Воскресенске. Счет в поединке на второй минуте открыл белорусский нападающий «Торпедо-Горького» Даниил Омелюсик, встреча в итоге закончилась победой гостей со счетом 6:3. В одной из результативных атак волжан голевую передачу отдал наш Владислав Кодола, а в составе «Химика» автором третьей шайбы стал белорус Егор Чезганов.

Первая игра между командами 17 мая также завершилась в пользу торпедовцев (3:2). Следующие матчи финала ВХЛ пройдут в Нижнем Новгороде 21 и 23 мая.