Андрей Миронов стал главным тренером молодежной сборной России по хоккею

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Андрей Миронов назначен на пост главного тренера молодежной сборной России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
В тренерский штаб Миронова вошли трехкратный обладатель Кубка Гагарина Игорь Щадилов, трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко, бронзовый призер Олимпийских игр Максим Соколов, Алексей Бабинцев, Александр Кофанов. Ранее пост главного тренера команды занимал Николай Воеводин.
Миронову 43 года, в качестве тренера он приводил юниорскую сборной России к победе на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года и в Кубке Глинки/Гретцки 2021 года. В период игровой карьеры он выступал за хабаровский «Амур» и «Югру» из Ханты-Мансийска.