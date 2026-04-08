Матч «Чайка» — «Ирбис» стал самым продолжительным в истории МХЛ

Помимо 60 минут основного времени, команды сыграли четыре 20-минутных овертайма.

Источник: AP 2024

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апреля. /ТАСС/. Матч второго раунда плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между нижегородской «Чайкой» и казанским «Ирбисом» стал самым продолжительным в истории турнира.

Помимо 60 минут основного времени, команды сыграли четыре 20-минутных овертайма. Таким образом, длительность матча составила 140 минут. Предыдущий рекорд был установлен в четвертьфинале плей-офф МХЛ 2019 года между екатеринбургским «Авто» и уфимским «Толпаром» — 122 минуты 56 секунд. Встреча завершилась победой «Толпара» со счетом 4:3.

На данный момент счет в матче «Чайка» — «Ирбис» 2:2. «Чайка» ведет в серии до трех побед со счетом 2−1.