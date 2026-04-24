Бобровский просил Третьяка помочь сохранить команду МХЛ в Новокузнецке

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уроженец Новокузнецка двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды» Сергей Бобровский просил президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка помочь сохранить клуб «Кузнецкие медведи» в Молодежной хоккейной лиге. Об этом Третьяк рассказал в интервью ТАСС.
Ранее сообщалось, что металлургическая и горнодобывающая компания «Евраз» планирует отказаться от финансирования команды, входящей в систему клуба Всероссийской хоккейной лиги новокузнецкого «Металлурга». В середине марта губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что связался с компанией и попросил сохранить молодежную команду.
«Он (Бобровский — прим. ТАСС) ко мне обращался за помощью, чтобы команда “Кузнецкие медведи”, за которую он играл, осталась. Я выразил поддержку этой команде. И когда стало известно, что команда останется, он меня поблагодарил, — сказал Третьяк. — Он молодец: несмотря на то, где он сейчас играет, он очень сильно переживает за свой город, где его воспитали».
«Мне нравится его стиль игры, и как человек он потрясающий. Андрея Василевского (голкипер “Тампы”) и Игоря Шестеркина (вратарь “Нью-Йорк Рейнджерс”) я тоже знаю, но не так близко, а с Бобровским мы постоянно держим связь. И очень хотелось бы пожелать ему удачи в следующем сезоне», — добавил Третьяк.