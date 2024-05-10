Третий подряд чемпионат мира по хоккею пройдет без сборной России

Соревнования пройдут в Праге и Остраве. В 2015 году турнир также проходил в этих чешских городах, чемпионом мира стала сборная Канады, обыгравшая россиян под руководством Олега Знарка, которые на тот момент были действующими победителями турнира.

Соревнования пройдут на тех же аренах, что и девять лет назад. Главной из них является «O2-Арена», вмещающая около 17,5 тыс. человек, она примет игры чешской сборной и действующих чемпионов мира канадцев, а также полуфиналы, матч за третье место и финал. Дворец в Остраве вмещает около 9 тыс. зрителей и примет игры группового этапа, а также два матча четвертьфинала.

В мировом первенстве примут участие 16 команд. В группе А в Праге сыграют сборные Австрии, Канады, Чехии, Дании, Финляндии, Великобритании, Норвегии и Швейцарии. В группе В в Остраве встретятся друг с другом команды Франции, Германии, Казахстана, Латвии, Польши, Словакии, Швеции и США.

Лучшие четыре команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где сыграют друг против друга по перекрестной системе. Полуфинальные пары будут составлены на основе следующих показателей для каждой команды: место в группе, очки и разница заброшенных и пропущенных шайб на предварительном этапе, количество заброшенных шайб, посев команд перед турниром. Сборные, занявшие последние места в группах, отправятся в группу А первого дивизиона, на следующий год их заменят команды Венгрии и Словении, победившие в начале мая на турнире в Италии.

Предварительный этап чемпионата мира пройдет с 10 по 21 мая, плей-офф — с 23 по 26 мая.

Рейтинговое послабление от IIHF

На групповом этапе за победу в основное время каждая команда зарабатывает три очка. В случае ничьей в основное время обе команды получают по очку, дополнительный балл зарабатывает та сборная, которая победила либо по итогам пятиминутного овертайма, либо в серии буллитов. В четвертьфинале, полуфинале и матче за третье место в случае ничейного результата в основное время назначается 10-минутный овертайм, а при ничейном исходе в нем пробиваются буллиты. В финале же в случае ничейного результата после 60 минут игры проводятся 20-минутные овертаймы без ограничений. Во всех овертаймах от обеих команд выступает по три полевых хоккеиста и вратарь.

В случае равенства очков у нескольких сборных места в группе определяются по следующим показателям: игры между этими командами, разница шайб и количество заброшенных шайб в очных матчах. В случае равных показателей учитываются такие же результаты в играх с остальными соперниками, если вновь равенство — посев команд в рейтинге перед турниром.

Сборная России, являющаяся пятикратным чемпионом мира (1993, 2008, 2009, 2012, 2014), не выступает на турнире с 2022 года. После начала специальной военной операции решение об отстранении всех российских сборных от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) на всех возрастах было принято советом международной федерации 28 февраля 2022 года. Отстранили от международных соревнований и команду Белоруссии. Неучастие россиян, в частности, позволило канадцам в прошлом году обойти сборные СССР/ России по количеству побед на турнире (28 против 27).

В сентябре 2022 года конгресс IIHF проголосовал за то, что в случае возвращения сборные России и Белоруссии продолжат выступать в элитном дивизионе чемпионата мира. Однако пока что отстранение постоянно продлевается — 13 февраля нынешнего года IIHF продлила недопуск до окончания сезона-2024/25. Из-за этого сборная Белоруссии лишилась возможности принять участие в квалификации на Олимпиаду.