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22:49 (мск), источник: Газета.Ру

IIHF не указала Россию в списке самых титулованных сборных в истории ЧМ

Международная федерация хоккея (IIHF) не указала национальную команду России в списке самых титулованных сборных в истории чемпионата мира. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

РоссияЧМ по хоккею: таблица и календарь
IIHF не указала Россию в списке самых титулованных сборных в истории ЧМ | Источник: Газета.Ру

В видеотрансляции матча группового этапа мирового первенства между США и Швецией был показан список из трех самых титулованных сборных. В тексте сказано, что шведы — 11-кратные чемпионы мира, что яляется третьим результатом после Канады (28) и Чехии (12). Национальная команда России занимает второе место по количеству золотых медалей ЧМ — 27. Таким образом, она должна была быть второй в списке.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

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