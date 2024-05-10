IIHF не указала Россию в списке самых титулованных сборных в истории ЧМ | Источник: Газета.Ру

В видеотрансляции матча группового этапа мирового первенства между США и Швецией был показан список из трех самых титулованных сборных. В тексте сказано, что шведы — 11-кратные чемпионы мира, что яляется третьим результатом после Канады (28) и Чехии (12). Национальная команда России занимает второе место по количеству золотых медалей ЧМ — 27. Таким образом, она должна была быть второй в списке.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.