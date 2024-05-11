Тардиф назвал ошибкой отсутствие информации о сборной России в инфографике чемпионата мира

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отсутствие информации в инфографике турнира о количестве золотых медалей, завоеванных сборными СССР и России на чемпионатах мира, является ошибкой. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

В Чехии 10 мая стартовал чемпионат мира по хоккею. Перед матчем между командами Швеции и США в инфографике, посвященной сборной Швеции, было упомянуто количество чемпионских титулов у шведов (11), канадцев (28) и сборных Чехословакии/Чехии (12). При этом не было упомянуто, что команды СССР и России на двоих завоевали 27 чемпионских титулов.

«Это ошибка», — ответил Тардиф на вопрос, с чем связано отсутствие в инфографике информации о количестве титулов у сборных СССР и России.

В последний раз сборная России выиграла чемпионат мира в 2014 году.